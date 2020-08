Firma Schenk zieht um nach Ellwangen

Jagstzell. Der Jagstzeller Betrieb „Schenk Küchen und Möbel“ zieht um. Anfang Oktober dieses Jahres feiert die Firma Neueröffnung im Neunheimer Industriegebiet in der Dr. Adolf-Schneider-Straße 23.

Der Küchen- und Möbelspezialist zieht in den ersten Stock; oberhalb von Sport-Schwab. „Hier in Neunheim haben wir ganz andere Möglichkeiten. Es sind genügend Parkplätze vorhanden und die Kundenfrequenz ist in dem Gewerbegebiet viel höher als in Jagstzell“, sagt der Geschäftsinhaber von Schenk Küchen und Möbel, Joerg-Philipp Schenk.

In Jagstzell habe man keine Laufkundschaft