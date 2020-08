Waschmaschinen stehen still

Oberkochen. Es hat nichts mit Corona zu tun, auch nichts damit, dass die Aufträge rückläufig gewesen sein könnten. „Im Gegenteil, wir hatten genügend zu tun, aber ist jetzt einfach Zeit aufzuhören“, sagt Margarete Arndt im Gespräch mit dieser Zeitung. Seit dem 1. Juli ist Schluss, die großen Waschmaschinen sind ausgeräumt.

Die Kochertalwäscherei war ein Begriff, nicht nur in Oberkochen, auch im ganzen Altkreis Aalen. 1938 hatte Margarete Arndts Großvater Rudolf Lebzelter das Unternehmen erworben. Nach dem Zweiten Weltkrieg kaufte er das Haus in der Kreuzmühle, in dem die Kochertalwäscherei bis jüngst ihr Domizil hatte.