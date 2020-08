Unter besonderen Umständen

Aalen. Der Kindertagespflegeverein Pate bietet in Aalen und Schwäbisch Gmünd eine Ausbildung für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson an. Diese orientiert sich an den Empfehlungen des Landesverbandes der Tagesmütter Baden-Württemberg und wurde durch das Gütesiegel des Landesjugendamtes zertifiziert. Im Rahmen dieser Qualifizierung absolvierten zwölf Teilnehmerinnen erfolgreich unter der Kursleitung von Anja Grill-Jänisch und Sylvia Kreuzer in 160 Unterrichtseinheiten Kurse zur Kindertagespflegeperson in Aalen. Diese Ausbildung ermöglicht eine Betreuung von Kindern zwischen 0 und 14 Jahren zu Hause oder im Haushalt der Eltern und