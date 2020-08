„Cat“ weiß alles über den Schulalltag

Mutlangen

Da müsste es doch was geben – wie oft haben Rektorin Dorothea Brecht und ihr Pädagogenteam diese Beschwörungsformel auf den Lippen gehabt, wenn sie Schule organisiert haben? „Alles, was es an Software gab, war in seiner Kompliziertheit anstrengend oder unvollständig oder im Umgang ausgerichtet auf Profis“, erzählt die engagierte Schulleiterin.

Sie hat wohl oft genug gejammert, denn irgendwann hat sich ihr Sohn Christoph erbarmt. Der studierte Musiker, der „als Jugendlicher immer schon gerne programmiert hat“, ließ sich überreden. Zuerst hat er für seine Mutter ein Programm geschrieben, das die Verwaltung