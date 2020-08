„Wer Vielfalt will, darf nicht jeder Raupe hinterherrennen“

Natur Volker Kugel ist nicht nur Chef des Blühenden Barock in Ludwigsburg, sondern auch „Soft Influencer“. Was sich dahinter verbirgt und wie jeder Insekten retten kann.

Aalen/Ludwigsburg

Er ist Herr über 150 000 Pflanzen, er ist der Chef des Blühenden Barocks in Ludwigsburg: Volker Kugel. Wer denkt, dass das ein Job ist, der sich nur an der frischen Luft abspielt, hat sich geirrt. Aktuell kümmert sich Kugel in seinem Büro um die Kürbisausstellung, die am 28. August startet. Von dort sieht der Direktor des Blühenden Barocks in Ludwigsburg nur über eine Webcam, was auf dem Gelände los ist.

Im Interview mit Redakteurin Marcia Rottler spricht der Gartenexperte, der aus dem Fernsehen bekannt ist, über sein Lieblingsinsekt, Vernichtungsfeldzüge und aufgeräumte Gärten. Und: Er hat einfache Tipps parat,