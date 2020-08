Politiker und Abstand – was heute gilt

Aalen

Fotos sind so eine Sache: ein kurzer Augenblick, eingefroren für die Ewigkeit. Egal ob bei der Eröffnung der Ortsdurchfahrt in Benzenzimmern, oder jetzt am Bucher Stausee: Honoratioren, darunter Bürgermeister, Politiker, der Landrat, stehen relativ eng beinander, lächeln in die Kamera. Das Bild erscheint bei uns in der Zeitung und in unseren Online-Kanälen. Leserkommentare lassen dann nicht auf sich warten: Gelten für Politiker keine Abstandsregeln mehr? Wie war das mit der Maskenpflicht eigentlich? Sie erwecken den Eindruck, als ob sich die Honoratioren für ein Pressebild über Regeln hinwegsetzen.