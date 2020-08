Neue Sauna-Landschaft für Wetzgau

Vereine Der TV Wetzgau investiert rund 400 000 Euro in sein vereinseigenes Five-Fitness-Studio. Unter anderem soll der bestehende Saunabereich erweitert werden. Was der Verein sonst noch plant.

Schwäbisch Gmünd-Wetzgau. Der TV Wetzgau will in den kommenden Monaten rund 400 000 Euro in die Modernisierung und Erweiterung seines FIVE-Fitness-Zentrums investieren. Das beschloss der Verein bei der jüngsten Hauptversammlung. Die geplanten Maßnahmen erfolgen baulich, in der Geräte-Ausstattung und in der Ausrichtung des Studios.

Der TV Wetzgau strebt eigenen Angaben zufolge „ausdrücklich keine Konkurrenzsituation“ zum TSB Gmünd an, der im Laichle ein neues Vereinssportzentrum bauen wird. Vielmehr wolle der TVW mit dem TSB zusammenarbeiten, weshalb eine andere Ausrichtung der jeweiligen Vereinsangebote erforderlich sei. So