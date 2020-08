Zitroneneis aus der Chemieküche

Aalen

Seifenblase nach Seifenblase spuckt die Maschine vor dem Explorhino aus. Doch um die Kräfte, die dafür sorgen, dass die durchsichtigen Kugeln in der Luft nicht gleich zerplatzen, geht es an dieser Stelle nicht. Im Rampenlicht steht Stickstoff. Flüssiger Stickstoff. Dr. Jana Weßing, stellvertretende Leiterin des Explorhino-Sience-Centers, zeigt immer mittwochs vor dem Mitmachmuseum, was der 196 Grad kalte Stoff kann.

Bananen werden vereist, Luftballons geschrumpft und Eis hergestellt. Ja, richtig gelesen: Am Ende kredenzt Jana Weßing den Zuschauerinnen und Zuschauern leckeres Zitroneneis, direkt aus der Chemieküche.

Bevor die Forscher