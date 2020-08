Den großen Traum haben fast alle

Interview Norbert Stippel über seine Erfahrungen in mehr als 20 Jahren als Fußballcamp-Chef – und Strahlkraft und Schattenseiten des großen Profifußballs.

An der Anziehungskraft des Profifußballs ist auch Norbert Stippel in seinen mehr als 20 Fußballcamp-Jahren nicht vorbeigekommen. Ausflüge zum VfB, nach Hoffenheim, Gäste wie die Berufsfußballer Sami Khedira, Guido Buchwald, Andreas Beck, Dominik Kaiser haben zum Programm gehört. Ein Gespräch über Fußball zwischen kindlicher Freude und Geschäft – und was wirklich wichtig ist.

Herr Stippel, was ist Fußball für Sie?

Fußball ist Lebensinhalt, nach der Familie der größte für mich.

Was ist er für die Jungs und Mädels, die im Camp dabei sind?

Ganz viel, denke ich. Quell von Freude und Begeisterung, und die Basis für echtes