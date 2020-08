Neuer Traumtrail für Biker soll Konflikte vermeiden

Schwäbisch Gmünd. Viele Interessen gilt es für die neue Sport-Infrastruktur der Stadt unter einen Hut zu bringen. Kompromisse mussten gefunden werden. Nun können alle Seiten zufrieden sein. Die Mountainbiker, die Jäger, der Forst, die Wanderer sowie die Naturschützer und Waldbesitzer.

Um was es geht? Um eine legale Mountainbike-Strecke im Schaubenwald, die aktuell in Eigenregie angelegt wird. Und dies, so unterstrich Gmünds Bürgermeister Dr. Joachim Bläse am Mittwoch, sei das Beste. Denn die Mountainbiker seien mit dem Wunsch nach einem Trail an die Stadt herangetreten – und legten diesen 600 Meter langen Weg nun selbst an. In