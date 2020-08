EATA trägt in Ellwangen Früchte

Ellwangen

In Deutschland herrscht Fachkräftemangel, in Italien sind viele junge Erwachsene arbeitslos. Abhilfe schafft das Projekt „Chance Ausbildung in Deutschland“ (CAID), das von der Europäischen Ausbildungsakademie (EATA) ins Leben gerufen wurde.

Emanuele Sconzo ist 20 Jahre alt, seit vergangenem Oktober macht er ein Praktikum als Koch in der Kantine der Firma Betzold. „Ich wollte mir eine Zukunft schaffen“, sagt der junge Mann aus Palermo, „und Deutschland hat mir gefallen.“

Möglich wurde diese sogenannte Einstiegsqualifizierung durch das Projekt CAID – und durch viele Beteiligte, die die Aktion