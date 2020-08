Gmünds Milli Görüs unter Beobachtung

Integration Baden-Württembergs Verfassungsschutz berichtet von „Krönungszeremonie“ in der Islamischen Gemeinschaft. Gmünder Gemeinschaft will mit der Behörde das Gespräch suchen.

Schwäbisch Gmünd

Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet die Islamische Gemeinde Milli Görüs (IGMG) in Gmünd. Dies geht aus dem Bericht 2019 der Behörde hervor. In diesem wird über Milli Görüs allgemein berichtet und über die IGMG in Gmünd. Über Milli Görüs in der Türkei schreibt der Verfassungsschutz, sie sei eine „religiös-politische Bewegung“, die eine „gerechte Ordnung“ auf islamischem Fundament anstrebe, die „langfristig alle anderen als ‘nichtig’ erachteten politischen Systeme ablösen“ solle.

Die IGMG ist in Deutschland seit den 70er-Jahren präsent. Sie verfolgt