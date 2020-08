Landfrauen bringen Backbuch heraus

Ellwangen-Neunheim

Stolz halten sie das Buch in der Hand. Landfrauen „Schnelles Gebäck“ steht auf dem Titel. Blättert man es auf, fallen Rezepte wie Flammkuchen, Schnecken, Faltenbrot, Speckweckle und Cantuccini in das Auge. Ein Buch, eine Geschichte – wie aus einer Idee in der Mittagspause, Realität geworden ist.

Um kurz nach 9 Uhr am Donnerstag haben sich die Landfrauen im „Hirsch“ versammelt. Gespannt schauen sie auf kleine Pakete, die Büchlein beinhalten. Ihre Backbücher. Denn sie alle haben dafür gesorgt, dass „Schnelles Gebäck - Süßes und Salziges aus dem Backofen“ wahr geworden ist. Doch