Genuss ist das Motto in der blühenden Reichsstädter Straße

Aalen City blüht Bier, Wein, Brot, Kräuter und Gemüse: Warum Gerhard Goldammer von der Gärtnerei in Tannhausen diese Elemente in Szene gesetzt hat.

Aalen

Aalen genießen können Besucher in der Reichsstädter Straße im doppelten Sinn. Die Optik war für Gerhard Goldammer von der gleichnamigen Gärtnerei in Tannhausen natürlich wichtig, erzählt er. So können Besucher auf dem Platz am SchwäPo-Shop, den er für die Aktion „Aalen City blüht“ gestaltet hat, viele blühende Pflanzen entdecken oder unter bewachsenen Torbögen hindurchschlendern.

Unter Genuss versteht Gerhard Goldammer aber auch Essen und Trinken. Daher gibt es bei ihm Gewürze, Kräuter und Gemüse zu entdecken. Paprika, Peperoni und Auberginen,