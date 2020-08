Kreisbau auf Wachstumskurs

Aalen

Die Kreisbaugenossenschaft Ostalb hat im Geschäftsjahr 2019 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. In allen Geschäftsfeldern habe man Zuwächse generiert, so das Unternehmen, das von einer starken Nachfrage nach Mietwohnungen und Neubauwohnungen profitierte. Das macht sich in der Bilanz bemerkbar. So hat die Kreisbau zum einen Jahresüberschuss von 850 000 Euro erzielt. Zudem ist das Unternehmen gesund finanziert. Die Eigenkapitalquote steigt auf 31 Prozent. Das Bilanzvolumen liegt bei 57,1 Millionen Euro.

„Gerade die hohe Qualität der Neubauobjekte ist ein Markenzeichen unseres Unternehmens“, betont Vorstand