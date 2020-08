Kreuzweg wieder in seiner vollen Länge

Spazierweg Der „Stationenweg“ zwischen der Kerkerkapelle am Oberen Tor und der Kalvarienbergkapelle ist weder hergerichtet. Was dabei aber noch fehlt.

Lauchheim

Es ist ein Weg, der für einen Moment die Hektik des Alltags vergessen lassen könnte. Einfach mal so im Schatten von Bäumen dahinschlendern und fern vom Gewusel der Stadt auf sich besinnen.

In Lauchheim lädt der Kreuzweg zu einem solchen Spaziergang ein. Er beginnt bei der Kerkerkapelle am oberen Stadttor und führt vorbei an Kreuzwegstationen und der Lourdesgrotte bis hinauf zur Kalvarienbergkapelle. Von hier hat man einen schönen Blick über die Dächer der Stadt und zu Schloss Kapfenburg.

Das Erlebnis war auf den letzten Metern etwas getrübt. Wegen der Erschließungsarbeiten für das neue Wohnbaugebiet „Kalvarienberg“