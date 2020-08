Ein internationaler Spielführer

Jazz Wolfgang Haffner probt in Schwäbisch Gmünd. Was den weit gereisten und renommierten Musiker und Komponisten dorthin verschlagen hat.

Auch er ist ein Spielführer. So umschreibt es der Musiker Wolfgang Haffner, wenn einer in der Band die Richtung vorgibt, Entscheidungen trifft. Die Liste derer, unter denen er selbst schon Spieler war, ist das „who ist who“ des internationalen und deutschen Jazz. Weltklasse-Spielführer, wenn man in der Begrifflichkeit bleiben will.

Wolfgang Haffner, Sohn eines fränkischen Kirchenmusikers, war 18 Jahre alt, als in der große Albert Mangelsdorff als Schlagzeuger in seine Band holte. Er spielt lange mit Mangelsdorff. Aber auch mit Chaka Khan, Al Jarreau, Pat Metheny, Gregory Porter, The Manhattan Transfer, Mezzoforte, Cassandra Wilson,