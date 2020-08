Erster Sieg für Dorfmerkingen

Ein Punktgewinn für den VfR Aalen auf dem Bieberer Berg. Der erste Heimsieg der Sportfreunde Dorfmerkingen in der Oberliga nach dem Aufstieg und ein klarer Auswärtssieg der Virngrund Elks in der Baseball-Verbandsliga gegen Schriesheim. Der Rückblick auf ein spannendes und sportliches zweites August-Wochenende.

Vor mehr als 8000 Zuschauern auf dem Bieberer Berg in Offenbach, sicherten sich die Aalener einen verdienten Punkt beim 1:1-Unentschieden. Francesco Lovric brachte Offenbach in der 82. Minute mit 1:0 in Führung. Doch es folgte die schnelle Antwort des VfR. Im direkten Gegenstoß schlug Michael Senger eine Flanke von links in