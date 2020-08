Gute Mischung aus Sport und Spaß

Fußball Dreizehntes SV Ebnat-Sparkassen-Fußball-Camp – „Uns war es wichtig gerade in diesem Jahr mit den vielen Corona-Einschränkungen ein abwechslungsreiches Camp für unsere Kids anzubieten.“

Das Sparkassen-Fußball-Camp des SV Ebnat, eines der traditionsreichsten und größten Kinder-Fußball-Trainingslager in der Region, ging in diesem Jahr bereits in seine dreizehnte Runde.

Mehr Kinder als im Vorjahr

Dabei ist die Dreizehn den Ebnatern nicht als Unglückszahl erschienen, denn trotz oder vielleicht auch gerade wegen Corona waren in diesem Jahr in der ersten Sommerferienwoche sechs Kinder mehr am Start als noch im Vorjahr. Unter der Leitung der Brüder und Jugendtrainer Marc-Philipp und Dennis Werner waren fünf Tage lang viel Sport, Teamgeist und Begeisterung angesagt – und alle Kinder standen