In Dorfmerkingen sind alle glücklich unter einem Dach

Gemeinbedarfsgebäude Wie ein Vorzeigeprojekt in Sachen Kultur, Bildung und Zusammenhalt entstanden ist.

Neresheim-Dorfmerkingen. Haushaltsplanungen 2011. Die Situation im Neresheimer Teilort: Das alte Rathaus marode. Das Schulgebäude: 50 Jahre auf dem Buckel. Die vielen Vereine händeringend auf der Suche nach Räumen und der Kindergarten auch nicht mehr der Neuste.

Die Idee, die im Ortschaftsrat dann reifte, war so genial, wie die Ausführung jetzt gut gelungen ist: In den folgenden neun Jahren entstand aus dem Kern des alten Grundschulgebäudes für rund 1,5 Millionen Euro ein hochmodernes „Gemeinbedarfsgebäude“, dessen Name Programm ist.

„Wir sind überglücklich, dass es so geworden ist. Es war viel Beharrlichkeit notwendig,