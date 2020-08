Jagsttour mit Untersteller

Rainau-Saverwang

Franz Untersteller, Umweltminister von Baden-Württemberg, sah sich am Freitag die Jagst bei Saverwang an. Die dortigen Jagstschleifen sind für die Gewässerökologen die Referenzstrecke. „Hier ist der Fluss so, wie er sein sollte“, sagt Manuel Redling, Referent für Gewässerökologie beim Regierungspräsidium Stuttgart (RPS).

Der Fluss bildet auf Flächen, die dem Land gehören, Mäander, Steilufer und Sandbänke. Entsprechend vielfältig sind Fischbesatz und Artenreichtum bei Pflanzen, Vögeln, Insekten. Eigentlich sollten die Gewässer überall so gesund sein und das Land arbeitet daran.

Das Aktionsprogramm Jagst