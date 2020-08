Soulige Hits am Leuchtturm

Konzert Ihren eigenen kleinen Fanclub brachte Karin Fitzel am Sonntag mit zu ihrer dreistündigen musikalischen Weltreise am Bucher Stausee.

Schwabsberg-Buch

The Soulvoice“ Karin Fitzel hat am vergangenen Sonntag am Bucher Stausee ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Weltreise genommen. Über drei Stunden lang unterhielt sie die Gäste am Kiosk Leuchtturm mit Welthits aus 60 Jahren. Und das gekonnt.

Begleitet wurde die Sängerin aus Esslingen von sogenannten „Play-Alongs“. Das heißt, die Musik kam aus dem Laptop, teilweise für sie neu arrangiert. Zu hören gab es Hits von Frank Sinatra, Lionel Ritchie und „Big Spender“ von Liza Minelli.

Karin Fitzel streifte auf ihrer Weltreise viele Genres. Von Swing und Jazz, Pop, Rock und Soul gab es eine große