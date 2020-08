Bartholomä zeigt Falschparkern nun die Gelbe Karte

Bartholomä. Überraschung im Gemeinderat: Bartholomä will Gelbe Karten an Falschparker verteilen. Das will Bürgermeister Thomas Kuhn selbst erledigen. In der Diskussion um die Novellierung der Polizeiverordnung im Gemeinderat hat der Rathauschef die Idee vorgestellt.

Ursprünglich sollten Verwaltungsmitarbeiter ein Kontingent der Gelben Karten bei sich haben und immer eine davon bei „massiven Parkverstößen“ am betreffenden Auto unter den Scheibenwischer klemmen. Massive Parkverstöße, so Kuhn, seien Parken auf dem Gehweg oder auch an Fußgängerübergängen.

Gleichzeitig wollte sich Kuhn die Option offenlassen, im Wiederholungsfall