Freibad wird herausgeputzt

Neresheim-Kösingen. Attraktiv, modern und komplett behindertengerecht wird das Freibad in Kösingen nach dessen Sanierung sein. Zwar findet in 2020 kein Badebetrieb statt, dennoch wurde und wird im Bad kräftig gearbeitet. Vom aktuellen Stand der Freibadsanierung überzeugten sich die Kösinger Ortschaftsräte in ihrer jüngsten Sitzung.

Die Sitzung startete im Freibad. Ortsvorsteher Dirk Hoesch begrüßte Bäderbetriebsleiter Carsten Pferner, der über die Arbeiten informierte sowie Stadtbaumeister Bernd Wengert und Gemeinderat Josef Beyerle, die die Ausführungen ergänzten.

Los ging’s