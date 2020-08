Ein Jahr lang im Juze engagiert

Ellwangen

Nach dem Schulabschluss ins Ausland fliegen, als Au-pair arbeiten oder Work and Travel machen – all das ist in diesem Jahr nur eingeschränkt möglich. Doch auch vor der eigenen Haustür gibt es Möglichkeiten, die Zeit zwischen Schule und Beruf zu überbrücken. Zum Beispiel mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) – ein solches macht Selina derzeit im Ellwanger Jugendzentrum.

Selina ist 18 Jahre alt, ihr FSJ im Juze neigt sich langsam dem Ende zu. Noch bis September arbeitet sie dort. Eines kann sie schon jetzt über ihre Zeit dort sagen: „In dem einen Jahr macht man eine krasse Entwicklung.“

Auch brenzlige