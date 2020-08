Kirche sucht Schraubendreher

Aalen

Tausend Schrauben an rund fünfzig Kirchenbänken zu drehen gilt es, wenn es nach der Sommerpause mit den Renovierungsarbeiten in der Marienkirche so richtig losgeht. Wolfgang Reichhardt, der gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats (KGR), hat die Idee, ehrenamtliche Helfer und Helferinnen als Schraubendreher zu gewinnen. Nach überraschtem Zögern gab Pfarrer Wolfgang Sedlmeier grünes Licht für Reichhardts kühne Idee.

Die Ersten, die davon erfuhren, waren rund 40 Mitglieder des Kirchenchores, als sie vor wenigen Tagen in der Marienkirche zu ihrer letzten Probe vor den Sommerferien zusammenkamen. Nach einem Moment ungläubigen Staunens