„Was fehlt: Adrenalin und der Kick“

JPO (1) Wie die Corona-Krise die Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) getroffen hat und wie Neuzugänge trotz abgesagtem Probespiel auf Schloss Kapfenburg in das Orchester integriert werden sollen.

Lauchheim

Theater, Opern und Orchester: Alle kulturellen Einrichtungen mussten zu Beginn der Corona-Krise eine Zwangspause einlegen. Diese Nachricht traf sowohl alle Musikvereine und Musikschulen in der Region, als auch die Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) hart.

Wochenlang konnten kein regulärer Musikunterricht oder Konzerte in geschlossenen Räumlichkeiten stattfinden. So musste auch die JPO in ihrem Jubiläumsjahr die Konzerte des Frühjahrsprojekts vertagen. „Deshalb wollten wir unbedingt ein Sommerprojekt veranstalten“, sagt Geschäftsführerin Ines Mangold-Walter. Auch für den Dirigenten Uwe Renz war trotz der prekären