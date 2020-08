Kinder erkunden mit den Neresheimer Härtsfeldimkern die Bienenwelt

Ferienprogramm Trotz der Corona-Pandemie waren die Härtsfeld-Imker aus Neresheim bereit, beim Ferienprogramm Neresheim/Dischingen mitzumachen. Aus Sicherheitsgründen konnten aber nur 15 Kinder zugelassen werden. Die Anforderung mit Sicherheitsabstand und Händedesinfektion wurden streng eingehalten. Abgeholt wurden die Kinder an der Steinmühle. Nach einer kurzen Wanderung durch das schöne Egau-Tal wurden die sie am Lehrbienenstand von Vorsitzendem Manfred Kornmann begrüßt. Dann sahen sie einen lehrreichen Film über die Honigbiene gezeigt wurde. Danach wurde den Kindern an vier Stationen die Bienenwelt nähergebracht, dazu berichteten ihnen