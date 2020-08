Mechthild Wansner: die Seele des Hospizes

Ellwangen. Schwester Mechthild Wansner wurde nach 15 Jahren Seelsorgedienst im Hospiz St. Anna mit einem Dankgottesdienst im Festsaal der Anna-Schwestern in den Ruhestand verabschiedet.

In 15 Jahren seelsorgerlichen Dienst im stationären Hospiz St. Anna hat sie viele der 1228 Hospizgäste, die seit Inbetriebnahme des stationären Hospiz St. Anna 2005 aufgenommen wurden, begleitet.

Der Hausgeistliche der Anna-Schwestern, Pater Norbert Poeschel, ging in seiner Dialogpredigt auf die Emmausjünger ein, die in einer Ausnahmesituation, als sie ganz am Boden waren, Hilfe und Zuspruch in dem unaufdringlichen Wegbegleiter Jesus erfuhren. Gleichzeitig