Samstags die eigenen Fans begeistern

Fußball, Landesliga Der SV Waldhausen spielt in der kommenden Saison erstmalig in der Landesliga. Dabei gibt es nur ein Ziel: Den Klassenerhalt.

Die vergangenen Monate wird man im Lager des SV Waldhausen mit Sicherheit so schnell nicht vergessen: Abgesagtes Trainingslager in der Winterpause aufgrund der unsicheren Corona-Lage in Italien, Meister in der Bezirksliga auf dem Sofa und der damit verbundene erstmalige Aufstieg in die Landesliga als Höhepunkt.

Seit Anfang Juli befindet sich die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer und Co-Trainer Thomas Adametz in der Vorbereitung auf die neue Saison. Doch diese lief dabei bislang nicht so wie gewünscht. Abwehrspieler Philipp Fuchs war bereits vor dem Trainingsauftakt angeschlagen (Knorpelschaden im Knie) und konnte die Vorbereitung nicht