Sechs Erstligisten wollen nicht

Eine Corona-Pause kommt für Christian Fetzer nicht infrage: Der Aalener Ringer will in der kommenden Saison auf die Matte gehen. Dafür hat der 36-Jährige sogar den Verein gewechselt, denn sein bisheriger Club verzichtet komplett auf die Bundesliga-Saison. Fetzer will ab Oktober für den sächsischen Erstligisten Markneukirchen antreten.

Es wird eines von vielen Experimenten im kommenden Winter: Ringer-Bundesliga unter Pandemie-Bedingungen. Ob es funktionieren wird? „Das ist eine schwere Prognose. Ich möchte es glauben“, sagt Christian Fetzer. „Ich hoffe, dass sich die Bevölkerung zusammenreißt und die Infektionszahlen