Wie sich der Wald in Oberkochen verändert

Oberkochen

Dem Wald kommt in Oberkochen eine große Bedeutung zu. Während in Deutschland rund ein Drittel der Fläche bewaldet ist, liegt der Anteil in Oberkochen bei satten 73 Prozent. Insgesamt wird eine städtische Fläche von 128 Hektar, davon 87 Hektar Waldfläche, bewirtschaftet. Hinzu kommen 900 Hektar genossenschaftlicher Realwald sowie weitere 16 Hektar Wald, der im Eigentum der katholischen Kirche ist. Für diese Gebiete ist Förster Reinhold Vogel schon seit 1984 zuständig, seit 2005 im Auftrag des Landkreises.

In den mehr als 30 Jahren hat Vogel jeden Winkel des ausgedehnten Waldgebiets erkundet und die Veränderungen miterlebt: