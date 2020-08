Nördlingen macht Dampf mit den Loks

Nördlingen

Man könnte sagen, sie werden lebendig. Am Wochenende vom Samstag 22. und Sonntag, 23. August werden im Bayerischen Eisenbahnmuseum (BEM) im Rahmen der Museumsöffnung Dampflokomotiven unter Dampf präsentiert. Nach der Anpassung der Schutzmaßnahmen an den Standard des gewöhnlichen Schienenverkehrs werden ab August an beiden Tagen Dampfzüge des Bayerischen Eisenbahnmuseums verkehren. Außerdem wird es ein Programm auf dem Museumsbetriebswerkgelände geben. Das Eisenbahnmuseum ist an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Besonderes Augenmerk verdient der in den letzten eineinhalb Jahren grundlegend restaurierte „Donnerbüchsen“-Zug