Dekan Robert Kloker spendet Firmung in der Seelsorgeeinheit Leintal

Glaube „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“ Diese Worte hat Dekan Robert Kloker an den vergangenen beiden Wochenenden den Firmlingen in Leinzell und Heuchlingen zugesprochen. In insgesamt drei Gottesdiensten empfingen 34 Jugendliche aus St. Georg, Leinzell, St. Vitus, Heuchlingen und aus St. Sebastian, Schechingen, das Sakrament der Firmung. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde Dekan Kloker von Bischof Dr. Gebhard Fürst als Firmspender beauftragt. Normalerweise wird die Firmung von den Bischöfen oder einem Vertreter der Diözesankurie gespendet. Doch die Situation erfordert besondere Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen.