Corona-Krise: Die „Schättere“ schließt

Aalen

Das Datum ist fix: Am Freitag, 11. September, will Schättere-Wirt Jörg Müller ein letztes Mal für seine Gäste kochen. Dann wird er die Vesperstube in der Alten Heidenheimer Straße schließen. Seit Corona, sagt er, sei nichts mehr, wie es war.

Dabei wollte er, der die traditionelle und beliebte Vesperstube im Juni 2019 gemeinsam mit seiner Frau Andrea als Pächter übernommen hat, in diesem Jahr so richtig durchstarten. Zumal das erste halbe Jahr vielversprechend war. „Es ist alles gut angelaufen. Wir konnten uns nicht beklagen. Wir hatten einen fest angestellten Koch und sechs Minijobber.