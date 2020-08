Bolzplätze zu – Jugend protestiert

Aalen

Basketball- oder Fußballspielen, ohne im Verein zu sein, das ist in Aalen nicht einfach. Die Plätze sind rar und zudem hat die Stadtverwaltung inzwischen deren Nutzung auf Jugendliche bis 18 Jahre beschränkt.

„Ein Unding“ findet Eshan Farsi. Der 23-jährige Aalener mit Wurzeln in Afghanistan ist beruflich Privatlehrer und nebenbei Kopf und Initiator vieler karitativer Aktionen in der Stadt. Er hat sich an die Spitze des Protestes gestellt und eine Online-Petition gestartet. Sichtbar in der realen Welt wird die Kritik der jungen Leute am Donnerstag, 13, August. „Wir wollen um 16 Uhr vorm Rathaus kicken