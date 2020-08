„Acoustic Stage“ spielt im B 26

Schwäbisch Gmünd. Acoustic-Cover-Rock mit der Band „Acoustic Stage“ gibt es am kommenden Freitag, 14. August, im Schwäbisch Gmünder „B 26/ Ritz“ in der Becherlehenstraße 26. „Wir haben uns für das Konzert entschieden, um die Gastronomen aus der Region in Zeiten von Corona zu unterstützen“, erklärt Bandmitglied Tom Darby. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Die Band verzichtet auf ihre Gage an diesem Abend. Der Eintritt kostet 15,90 Euro im Vorverkauf und 17,90 Euro an der Abendkasse. Im Preis enthalten ist ein Barbecue-all-you-can-eat-Essen. Ab 17 Uhr gibt es Musik und Drinks an der „Ritz-Bar“.