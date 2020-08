Den tiefsten See der Ostalb erkundet

Rosenberg

Zugegeben: Er zählt weder zu den bekanntesten Seen der Ostalb, noch ist der Weg dorthin gut ausgeschildert. Trotzdem: Der Orrotsee ist ein Rekordhalter in der Sommerserie dieser Zeitung.

Erinnern Sie sich? Im Juli hatten wir Ihnen diese Frage gestellt: Welcher See im Ostalbkreis ist der tiefste? Und prompt trudelten viele Reaktionen in der Redaktion ein: Bucher Stausee, der Baggersee in Lorch-Waldhausen, der Hammerschmiedesee, Götzenbachsee .... Diese und weitere Tipps von Leserinnen und Lesern dieser Zeitung verneint jedoch Susanne Dietterle, Pressereferentin im Landratsamt in Aalen, auf Anfrage. Sie informiert: „Laut