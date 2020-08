Arbeitssicherheit steht im Zentrum

Neresheim

Safety First2 - Sicherheit zuerst. Der Name ist Programm für das Neresheimer Unternehmen. Es sieht sich als Partner der Unternehmen für alle Fragen rund um Arbeitsschutz und Sicherheit. Mit den neuen Geschäftsräumen im Gewerbegebiet Riegel ist die von Thomas Weber gegründete und geführte Firma nun einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung gegangen. Größere und kleinere Unternehmen greifen auf die Dienstleistungen von Safety First2 zurück. Das Kundenspektrum reicht von Firmen mit 5 bis 1600 Mitarbeitern. Drei große Tätigkeitsschwerpunkte In drei Bereichen ist das Unternehmen vom Härtsfeld schwerpunktmäßig tätig: Entsprechend