Dusche und Eis für die Tiere im Zoo

Osnabrück. Puh ist das heiß! Da schwitzen nicht nur wir, sondern auch den Tieren im Zoo wird es warm. Im Zoo in Osnabrück bekamen einige von ihnen am Mittwoch eine extra Erfrischung.

Die Pinguine etwa konnten unter eine Wasserdusche watscheln und sich vom kühlen Wasser berieseln lassen. Auch den Schwarzbären wird unter dem dunklen, dichten Fell sicherlich ordentlich warm in der Sonne. Sie durften an einem großen Eisblock, gefüllt mit Obst und Gemüse, knabbern und so auch das Maul und die Pranken abkühlen.