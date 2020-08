Efi sagt die Tanzfilmnacht ab

Ellwangen. Die Ellwanger Filminitiative (Efi) hat nach längerem Überlegen entschieden, die angekündigte Tanzfilmnacht im Palais Adelmann am 15. August abzusagen. Das teilte Christine Ostermayer vom Organisationsteam am Donnerstagmittag in einem Schreiben mit. Grund sei die aktuelle Corona-Situation.

Ins Gespräch kommen

Einen Abend lang hätten vier verschiedene Spielfilme zum Thema „Tanz“ gezeigt werden sollen – mit Pausen zum Essen, Trinken und Zusammensein. „Wäre es noch möglich gewesen, eine Filmvorführung mit entsprechenden Abständen in der Bestuhlung zu zeigen, so können doch die Begegnungen und das Gespräch