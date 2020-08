E-Ladesäule in Stödtlen in Betrieb

Stödtlen

Offiziell in Betrieb genommen wurde am Mittwoch die E-Ladesäule an der Liashalle Stödtlen. Die ODR-Ladesäule erlaubt das schnelle Aufladen von gleichzeitig zwei E-Fahrzeugen mit bis zu maximal 22 Kilowatt Ladeleistung. Als Eigentümer und Betreiber der Ladesäule investiert die EnBW ODR nach eigenen Angaben als regionaler Energiedienstleister großflächig in den Ausbau des öffentlichen Ladeinfrastrukturnetzes.

Mit dieser Investitionsoffensive soll die Voraussetzung für einen Mobilitätswandel bei den Bürgern in der Region geschaffen werden. Vorstand Sebastian Maier betonte, dass es der ODR und ihm persönlich ein Anliegen sei,