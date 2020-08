Technische Schule Aalen: 452 Absolventen

Aalen

Trotz Corona haben 50 weibliche und 402 männliche Auszubildende an der Technischen Schule Aalen erfolgreich ihre Abschlussprüfung in verschiedenen Berufen des Handwerks und der Industrie abgelegt. Leider konnte Schulleiter Bernhard Wagner aufgrund der geltenden Hygieneschutzvorschriften die Absolventen nicht bei der traditionellen zentralen Abschlussfeier in der Cafeteria des Beruflichen Schulzentrums verabschieden. Stattdessen wurden die Zeugnisse von den Klassenlehrern überreicht.

Preise erhielten insgesamt 111 Auszubildende, 119 Auszubildende eine Belobigung. Die dreijährige Ausbildung in der Berufsschule und im Dualen Berufskolleg