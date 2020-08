„Kompromiss für öffentliche Plätze nötig“

Aalen. Ein Treffpunkt für Erwachsene, die gemeinsam Basketball und Fußball spielen können – ohne in einem Verein zu sein. Das ist beispielsweise der Bolzplatz am Schubart-Gymnasium für viele. Um gegen das Verbot von über 18-Jährigen auf dem Platz zu protestieren, folgten am Donnerstag rund 25 Menschen dem Aufruf von Ehsan Farsi zur Protestaktion auf dem Aalener Rathausvorplatz – trotz strömenden Regens.

„Das Verbot ist wirklich schade – für über 18-Jährige gibt es keinen Ort, an dem sie spielen können“, sagt der 23-jährige Farsi. Er spricht auf dem Rathausvorplatz Passanten an, um auf die Aktion aufmerksam