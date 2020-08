Blumenbeet im Kleiderschrank

Aalen

Die Aalener Blumenaktion „Aalen City blüht – verliebt in Aalen“ strahlt in voller Pracht. Das Motto des Aalener Rathausvorplatzes ist „Stadt der Vielfalt“ – und genau diese Vielfalt will die Stadtgärtnerei mit ihrem Blumenarrangement zeigen. „Das Ziel war es, alles zu zeigen, was es in Aalen gibt“, sagt Sabine Grimm von der Stadtgärtnerei.

Somit entstand der Wohlfühlort für Besucher und Stadtbummler am Rathausplatz – und bietet einen Platz zum Sonnetanken. „Natürlich mit Coronagerechtem Abstand der Bänke“, sagt Grimm.

Und um die Vielfalt der Stadt zu zeigen, rief die