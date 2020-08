Eine Tankstelle für Milchtrinker

Regionalität Seit 10. Juli kann man bei der Landwirtsfamilie Stütz in Neu-Ziegelhütte per Knopfdruck rund um die Uhr Rohmilch zapfen.

Aalen-Unterkochen

Ganz im Verborgenen, von der Aalener Straße nicht einsehbar, hat sich in Unterkochen eine neue Tankstelle angesiedelt. 24 Stunden rund um die Uhr kann man sich hier per Knopfdruck weißen „Bio-Kraftstoff“ in Glasflaschen abfüllen. Am 10. Juli hat der Milchviehbetrieb Stütz in Neu-Ziegelhütte seine Milchtankstelle eröffnet.

Beim Gladiolenfeld, wo die Alte Heidenheimer Straße von der Aalener Straße abbiegt, weist seit Neuestem ein blaues Schild mit weißer Schrift den Weg hoch zur Milchtankstelle, die ihren Platz hat in einer großen nigelnagelneuen Scheune der Landwirtsfamilie Doris und Hans-Peter Stütz.

In