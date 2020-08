Zeit, sich zu erinnern

Interview Klaus Doldinger kommt mit Passport und dem neu aufgenommen Projekt „Motherhood“ von 1970 zum Kulturfestival nach Schwäbisch Gmünd. Was die Konzertbesucher erwartet.

Mit Abstand am Besten“, heißt das Kulturfestival, das vom 20. bis 23. August in den Himmelsgarten Gmünd locken wird. Und zu den Besten im Jazzrock gehören Klaus Doldinger und Passport. Sie werden am Sonntag, 23. August, 19 Uhr, auf der Bühne stehen. Vorstellen wird Doldinger dann auch sein neues Album „Motherhood“. Das Projekt „The Motherhood“ wurde schon einmal vor fünfzig Jahren veröffentlich. Warum es neu aufgenommen und welche Rolle Udo Lindenberg dabei spielte, erklärt er im Interview.

Herr Doldinger, was haben Sie denn die letzten Wochen so gemacht?

Klaus Doldinger: Die Frage ist gut. Wenn ich das