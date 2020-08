Essingens Verkehrsader wird gesperrt

Infrastruktur Das Areal rund um die Remsbrücke wird bis Ende Oktober gesperrt. Für den Schwerlastverkehr ist die Gemeinde tabu. So kommen Autofahrerinnen und -fahrer durch Essingen.

Essingen

Wolfgang Hofer steht vor Essingens Gasthaus „Rose“, blickt auf die Straße und runzelt die Stirn. Grund für seine Miene ist die Sperrung der Remsbrücke, die am Montag, 17. August, startet. „Das ist eine wichtige Verkehrsader“, betont der Bürgermeister, an dem in den vergangenen Minuten zig Autos vorbeigefahren sind. Etwa 7000 bis 8000 Autos, Motorräder und Lastwagen düsen laut Hofer täglich über die Hauptstraße.

Doch damit ist für die kommenden Wochen Schluss. „Der Durchgangsverkehr wird durch den Ort umgeleitet und der Schwerlastverkehr großräumig über Mögglingen, Heubach und Bartholomä“,