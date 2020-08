Über den Bucher Stausee gepaddelt

Rainau-Buch

Badehose – check. Handtuch – check. Sonnenschutz – check. Die Tasche ist gepackt, also auf zum See! Gebadet wird heute aber nicht. Stattdessen erwartet mich am Bucher Stausee das nächste Mikroabenteuer: Stand-Up-Paddling, kurz SUP.

Wir stechen in See

Zusammen mit neun weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern und SUP-Lehrer Marc Hallhuber finde ich mich am Ufer des Bucher Stausees zum Anfängerkurs wieder. Die Boards warten schon im Wasser, die Paddel werden individuell auf die Körpergröße der Teilnehmer angepasst. Nach einer kurzen Erklärung über die richtige Paddel-Technik kann’s