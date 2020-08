Trotz der Pandemie: Ferienfreizeiten klappen

Aalen

Zeltlager trotz der Corona-Pandemie? Kann funktionieren, wie die Organisatoren des Zeltlagers Zimmerbergmühle beweisen. „Es lief alles sehr harmonisch“, berichtet Axel Miske, ein Leiter des ersten Abschnitts. Dieser hatte am 31. Juli begonnen und geht an diesem Samstag zu Ende. Der zweite Abschnitt beginnt am Montag und endet am Samstag, 29. August.

Beim Programm gab es pandemiebedingt Abstriche. So manche Zeltlager-Tradition blieb in diesem Jahr aus. „Unsere Disco im Zirkuszelt konnten wir zum Beispiel nicht durchführen“, sagt Miske. Dafür habe es eine Beach-Party gegeben – unter freiem Himmel. Zudem verschiedene